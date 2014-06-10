Чем вреден чай в пакетиках

Медики утверждают, что чай в пакетиках способен навредить здоровью. Многие предпочитают развесному чаю в пачках чай в пакетиках. Его удобнее и быстрее заваривать. Но медики уверяют, что такой чай может серьезно навредить здоровью.

Исследования показывают, что в чае в пакетиках содержится большое количество фторидов. Так, в пакетированном чае присутствует 6,5 частей фторидов на миллион. Этот показатель значительно превышает допустимую норму. Например, в воде этот показатель равен 2-4 частям на миллион.

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В умеренных дозах фтор полезен для зубов и костей. При недостатке этих веществ развивается кариес, а при избытке - флюороз (заболевание, характеризующееся появлением пятен на зубах) и поражение костных тканей.

Почему именно в пакетированном чае обнаружена повышенная доза фторидов, пока выяснить не удалось. Также остается неизвестным, зависит ли концентрация фтора от сорта чая.

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