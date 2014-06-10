В Крыму планируют массово увольнять главных врачей

Самопровозглашенный «премьер-министр» Крыма Сергей Аксенов предложил подать в отставку министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому за массовые нарушения в сфере здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Совмина, гуманитарную помощь, поступающая в регион, продают в частных аптеках, в больницах продолжают брать "благотворительные взносы", цены на некоторые лекарства выросли в регионе на 200%.

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"Количество нарушений в сфере здравоохранения переходит все границы. Ситуация складывается категорически нетерпимая", - заявил Аксенов.

Также он требует подать в отставку заместителей министра здравоохранения - Таира Мусаева и Юлию Чалову, главврачей крымских больниц.