В Минздраве опровергают информацию о захвате боевиками дома ребенка в Краматорске

В Министерстве здравоохранения опровергают информацию о захвате боевиками дома ребенка в Краматорске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, «факты, изложенные в статье газеты «Комсомольская правда» по разрушению или повреждению помещений Краматорского областного специализированного дома «Антошка», не соответствуют действительности».

По информации Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, здания детского дома не захвачены, в районе их расположения на данный момент спокойно.

Краматорский областной дом ребенка расположен на значительном расстоянии от центра города в жилом массиве. Он окружен жилыми многоэтажками. На прилегающей к дому ребенка территории не велись боевые действия, стрельба, соседние жилые дома не повреждены.

На данный момент здесь воспитывается 31 ребенок, оставленный без родительской опеки. Все дети обеспечены продуктами питания, одеждой, обувью, игрушками и другими необходимыми вещами. Проводится медицинское наблюдение, плановое лечение, реабилитационные мероприятия.

Главным врачом дома ребенка на случай временной эвакуации детей подготовлено подвальное помещение. Оно оборудовано соответствующим твердым и мягким инвентарем, там есть свет, питьевая вода, сухие пайки. Кроме того, подготовлен план вывоза детей за пределы города, есть договоренность с главным врачом дома ребенка № 1 г. Харькова по эвакуации в случае необходимости воспитанников дома ребенка г. Краматорска в г. Харьков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июня, руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook сообщил, что в Краматорске Донецкой области боевики устроили свой штаб в доме ребенка.

«Установлено, что штаб боевиков в городе Краматорск ныне расположен на первом этаже дома малютки, на втором этаже этого учреждения сейчас находятся дети. Таким образом боевики ограждают себя от наказания, прикрываясь детьми», - написал Селезнев.