Украинский ученый разрабатывает метод выращивания новых зубов

Ученый-генетик полтавского Центра трансплантации криоконсервированных эмбриональных, клеточных и фетоплацентарных тканей Александр Баранович работает над созданием уникальной методики, с помощью которой беззубые люди могут обновить свою челюсть практически без протезирования.

Для этого на месте выпавшего зуба в десну пациента делается инъекция жидкости на основе стволовых клеток выпавших детских молочных зубов. Попав в костную ткань челюсти, клетки начинают размножаться, и за 3-4 месяца вырастает новый зуб.

По словам ученого, похожие эксперименты проводятся и на Западе. Так, английский врач Пол Шарп близок к созданию генетического геля, с помощью которого новый зуб можно будет строго запрограммировать именно на те форму и размер, что были у его выпавшего предшественника.

Сегодня