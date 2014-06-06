Чем полезен боярышник

Цветы и плоды этого кустарника содержат флавониды, которые снижают уровень холестерина в крови, активизируют кровообращение, усиливают снабжение сердца и мозга кислородом, препятствуют преждевременному старению, сообщает Подробности.

Усиливая сердечные сокращения, боярышник в то же время и уменьшает его возбудимость, устраняет неприятные тревожные ощущения, обладает сосудорасширяющим действием, успокаивает, нормализует сон, а значит, помогает справиться со стрессом.

Боярышник также полезен людям, страдающим близорукостью, так как он богат каротином. Сушеные плоды боярышника, перемолотые в муку, размешанные с медом, можно есть как варенье.

Сушеные листья и плоды боярышника хорошо использовать в качестве заварки вместо чая.

В плодах боярышника витамина С больше, чем даже в апельсинах. Также в них содержатся пектиновые вещества.

Пектины образуют с радиоактивными металлами, попадающими в организм человека, нерастворимые комплексные соединения, которые не перевариваются и не усваиваются, а выводятся из организма.

В плодах боярышника содержится селен, который обладает противораковыми свойствами и повышает иммунитет организма.