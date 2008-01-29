Школам Крыма не хватает психологов

По данным прокуратуры Крыма, школам автономии не хватает психологов.

Как сообщает пресс-служба крымской прокуратуры, общеобразовательные учебные заведения обеспеченны психологами в целом только на 57,1%, а в сельской местности на 48,1% от потребности.

Как отметили в прокуратуре, большинство педагогических работников не уделяют внимание вопросам повышения ответственности родителей или лиц, которые их заменяют, за состояние воспитания детей в семьях.

"Во многих учебных заведениях педагоги не имеют информации о неблагополучных семьях, где воспитываются ученики, а следовательно — не проводят с ними соответствующей воспитательной и профилактической работы, не принимают мер по исключению в необходимых случаях детей из опасного окружения, защиты их жизни и здоровья", - идет речь в сообщении.

Прокурорами обнаружены факты, когда администрации школ даже не имели информации о совершении учениками преступлений, о доставке их в реанимационные отделения больниц в связи с алкогольным отравлением.