Кто может в Украине получать лекарства по льготам

Согласно законодательству, существуют определенные категории граждан, которые имеют льготы на получение лекарств - от 50% до 100%.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Константин Косяченко.

К этим категориям относятся инвалиды, ветераны Великой отечественной войны, младенцы и другие. Но здесь часто возникают проблемы, поскольку компенсации этим категориям граждан платятся из местных бюджетов. «То есть, если нет средств в местном бюджете, то, безусловно, будут возникать проблемы с получением лекарств по льготным рецептам», – подчеркнул он.

Заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств рассказал, что существуют также льготные категории граждан, которые подпадают под государственные программы как, например, больные сахарным диабетом, ВИЧ-СПИДом, туберкулезом. Такие больные лечатся бесплатно.

По мнению К.Косяченко, обеспечить население качественным медицинским обслуживанием возможно благодаря внедрению страховой медицины. Но это принесет позитивный результат только в том случае, если все будут платить обязательную социальную медицинскую страховку. «Таким образом, больные будут получать лечение, а здоровые будут платить, – заметил один из руководителей правительственного органа. – Придет время, и с возрастом, когда человек чаще болеет, он также будет получать свою часть от медицинского страхования».

К.Косяченко подчеркнул, что очень важным в этом плане является то, в каком виде будет принят Закон о медицинском страховании. Он уверен, что, если в Законе будет прописана норма, что уплату страховок берет на себя работодатель, то внедрение медицинского страхования не ляжет тяжелым грузом на плечи обычных граждан. «Иногомеханизма, кроме медицинского страхования, в мире до сих пор не придумали. Никакие, даже очень развитые государства, не берут на себя полностью лечения своих граждан. Поэтому единственный способ получить гарантированное качественное медицинское обслуживание – это внедрение обязательного медицинского страхования», – отметил К.Косяченко.