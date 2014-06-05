Правила безопасного питания летом

По словам главного внештатного инфекциониста МОЗ Украины Ольги Голубовской, основным правилом защиты от инфекционных заболеваний летом является регулирование питьевого режима, особенно у детей, которые хуже переносят потерю воды. Воду следует пить только кипяченую воду, не оставлять воду в бутылках открытой, избегать употребления в открытых водоемах и водопроводах. Стоит употреблять не менее 2-3 л жидкости в сутки, хотя употребление количества воды является сугубо индивидуальным и зависит от образа жизни человека, физической активности, климатических условий и др.

Для того, чтобы предостеречь себя и семью от кишечных отравлений и токсикоинфекций, Ольга Голубовская рекомендует придерживаться основных правил безопасного питания. Это - создание надлежащих условий хранения продуктов, подвергать горячие блюда из мяса и рыбы тщательной термообработке, употреблять в пищу только свежие и вымытые фрукты и молочные продукты, а также не покупать продукты питания в местах стихийной торговли. А главное - обеспечить чистоту всего, что имеет отношение к еде и напиткам, начиная от рук и завершая кухонным оборудованием.

Среди потенциально опасных продуктов, употребление которых следует ограничить в летний период, специалист назвала сырые яйца, молочные и кисломолочные продукты, а людям, которые имеют хронические гастроэнтерологические заболевания, следует воздерживаться от употребления соли, насыщенных жиров и сахара.