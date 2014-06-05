Лечебные свойства рукколы

Руккола благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт и процессы пищеварения благодаря биологически активным веществам, входящим в ее состав. Руккола характерна своим лактогонным, отхаркивающим и мочегонным эффектом. Она активно борется с болезнетворными вирусами и бактериями, повышает уровень гемоглобина в крови, оказывает укрепляющее воздействие на иммунную систему, снижает количество сахара содержащегося в крови, регулирует водно-солевой обмен и является профилактическим средством от онкологических заболеваний. Также рукколу рекомендуется употреблять больным венозной болезнью и людям с повышенным давлением.

Витамин К помогает при заживлении ран, т.к. повышает свертываемость крови.

Руккола является отличным диетическим средством. Помимо того что она малокалорийна и оказывает положительное влияние на обмен веществ организма, она содержит множество веществ, которые помогают людям, сидящим на диете и ограничивающих себя во многих необходимых организму продуктах, не терять свою энергию и работоспособность. В рукколе содержится много клетчатки, которая придает человеку ощущение сытости.

Этот салат обладает множеством лечебных свойств. Он незаменим для тех, кто страдает язвой желудка или гастритом. Именно в Америке врачи гастроэнтерологи изобрели интересный и действенный способ лечения язвенных заболеваний, основанный на употреблении рукколы. Ведь она защищает желудочные стенки и укрепляет их.

Руккола - низкокалорийна. На 100 грамм руколы приходится всего 25 ккал.