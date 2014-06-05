Сепаратисты не дали перевезти в Одессу более 500 детей-сирот из Луганска

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Сообщается, что для перевозки детей-сирот из Луганска, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, «Укрзализныця» сформировала специальный дополнительный поезд, состоящий из 11 вагонов, который отправился из Одессы в Луганск, куда должен был прибыть сегодня утром по специально разработанному графику. Однако, по информации пресс-службы, руководство самопровозглашенной ДНР дало указание Донецкой железной дороге уведомить Одесскую и Приднепровскую железные дороги о том, что этот поезд приниматься не будет. «Из-за таких действий «Укрзализныця» вынуждена была вернуть поезд назад в Одессу. Также руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики препятствует организации вывоза жителей этих регионов, не согласовывая дополнительных поездов составами железных дорог Украины в Донецк и Луганск», - подчеркивают в пресс-службе.

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Также для обеспечения вывоза пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» на период со 2 по 9 июня 2014 года увеличила количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка, на 5-6 вагонов – до 18-20 единиц.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 563/564 сообщением Луганск – Киев, который будет курсировать в составе 15 вагонов. Из Луганска поезд отправится 5 июня в 21:24 и прибудет в столицу в 14:26. В обратном направлении поезд отправится 6 июня в 18:38 и прибудет в Луганск на следующий день в 12:00.

«Несмотря на такие действия представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, «Укрзализныця» будет и впредь делать все возможное для эвакуации детей и жителей из опасных регионов. При этом дети будут перевозиться бесплатно», - подчеркнули в пресс-службе.

Как известно, в настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов. По информации пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, операция в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся.

В Управлении ООН по делам беженцев отмечают рост числа внутренне перемещенных лиц в Украине. В частности, многим пришлось бежать дважды: сначала из Крыма - на восток страны, а потом оттуда - в западные и центральные регионы. Так, в центр Украины перебирается 45% внутренне перемещенных лиц, на запад – 26%.

Из Донецка в связи с напряженной ситуацией и присутствием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.

«Укрзализныця» сообщила о предоставлении жителям востока Украины, вынужденным выехать в другие регионы страны в связи с политической нестабильностью и эскалацией вооруженного конфликта на востоке, возможности бесплатно пользоваться комнатами матери и ребенка на железнодорожных вокзалах ряда станций.

Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.