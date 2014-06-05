Международные эксперты примут участие в разработке реформ в украинской медицине

Разработка реформ в медицинской отрасли Украины будет происходить с участием международных экспертов.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом была достигнута договоренность во время встречи заместителя министра здравоохранения Украины Натальи Лисневской с исполнительным директором Международного фонда «Возрождение» Евгением Быстрицким и директором Программы «Евразия» Сабин Фрейзер.

По словам Фрейзер, создание стратегической группы политического консультирования нового Правительства Украины в вопросах разработки и внедрения экономических реформ в стране инициировал основатель сети Фондов Открытого Общества Джордж Сорос.

«Именно поэтому мы, руководители организаций, входящих в этой сети, проводим сегодня активную подготовительную работу для реализации идеи господина Сороса», - отметила Фрейзер.

Она выразила убеждение, что глобальные экономические преобразования в Украине должны включать в себя социально важные сферы здравоохранения и образования. Этим и объясняется предложение со стороны международных неправительственных организаций создать при соответствующих министерствах консультационные подгруппы, которые бы занимались подготовкой предложений по реформированию в отдельно взятых отраслях.

«В состав этих подгрупп будут входить украинские эксперты и специалисты. Нашей же задачей будет привлечение международных экспертов, знания и опыт которых понадобятся для оценки предложений, которые будут возникать в процессе разработки реформ», - отметила Фрейзер.

Заместитель министра здравоохранения Украины Наталья Лисневская сообщила о том, что на днях обнародована Концепция новой системы здравоохранения для ее общественного обсуждения.

«Эта Концепция предусматривает комплексное реформирование украинской системы здравоохранения. Мы должны изучить опыт реформирования здравоохранения в пилотных регионах для того, чтобы учесть ошибки», - сказала Лисневская.

Стороны обсудили техническую составляющую реализации инициативы и договорились со следующего месяца начать работу по ее внедрению. Результатом должен стать план реформ системы здравоохранения Украины, который будет неотъемлемой частью глобального, всеобъемлющего плана реформ украинского правительства.