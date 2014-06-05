В Украине в этом году от кишечных инфекций пострадали около 200 детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом сказал начальник отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Заика во время пресс-конференции, посвященной предупреждению разгара инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в летний период.

По его словам, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также, сказал он, увеличилось количество вспышек и в организованных детских коллективах и в быту, количество вспышек, связанных с реализацией пищевых продуктов в заведениях общественного питания.

Основными причинами этих вспышек Заика назвал грубое нарушение владельцами или руководителями учреждений требований санитарного законодательства, несоблюдение работниками правил личной гигиены, нарушение технологии приготовления пищи, хранения пищевых продуктов без надлежащего температурного режима, нарушение сроков и порядка прохождения периодических медицинских осмотров.