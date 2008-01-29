Новый метод против бесплодия

Британские врачи изобрели метод, позволяющий выращивать человеческие яйцеклетки в условиях лаборатории из образцов яичников, что является серьезным открытием в лечении бесплодия. Процедуру опробовали в двух британских клиниках по лечению бесплодия. Она состоит из забора ткани яичников у пациентки и ее хранения до того времени, пока женщина захочет завести ребенка. Это позволяет женщинам отложить материнство на годы. Также этот метод устраняет различные риски для здоровья, связанные с другими методами искусственного оплодотворения. Первым этапом новой методики лечения бесплодия является забор образцов ткани яичников при помощи артроскопической хирургии.

Далее яичниковую ткань замораживают и хранят до тех пор, пока женщина не захочет зачать ребенка. Тогда незрелые яйцеклетки при помощи гормональных препаратов доводятся до зрелого уровня используются для искусственного оплодотворения. По словам репродуктологов, данный метод принесет большую пользу в лечении бесплодия из-за того, что пациентки могут избежать ежедневного введения гормональных препаратов, используемых при стимуляции овуляции. Гормональные препараты в свою очередь могут вызвать сильные осложнения и в некоторых случаях даже к фатальному исходу при синдроме гиперстимуляции.

Новый метод, возможно, вызовет этическую проблему - ведь он переносит процесс репродукции человека еще глубже в искусственные пространства лаборатории. Врачи одного из центров лечения бесплодия в Лондоне, работающие над новым методом, заявляют, что различные элементы данного метода уже используются, но на то, чтобы выполнить весь процесс потребуется некоторое время. В данное время женщины, больные раком, смогут сохранить часть яичников до начала противоракового лечения. Ученым и ранее удавалось вырастить яйцеклетки из яичниковой ткани в условиях лаборатории, но этот процесс еще находится на стадии исследований и не применялся в успешном лечении бесплодия.

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