Нацгвардия опровергает информацию о расстреле военнослужащими больных в госпитале

Национальная гвардия Украины опровергает информацию о расстреле военнослужащими Нацгвардии больных в госпитале в Красном Лимане Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

«В СМИ появилась информация, распространенная представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики, в которой говорится, что якобы военнослужащие Национальной гвардии Украины расстреляли раненых ополченцев, которые находились на лечении, в одном из лечебных заведений в г. Красный Лиман. Командование НГУ категорически опровергает эту информацию», - говорится в сообщении.

В Нацгвардии подчеркнули, что информация такого содержания абсурдна и не отвечает действительности.

При этом в пресс-службе отметили, что личный состав Национальной гвардии Украины не находился и не находится на территории г. Красный Лиман.

«Военнослужащие НГУ профессиональные военные, которые принимали присягу на верность украинскому народу, пользуются в повседневной деятельности законами и другими нормативно-правовыми актами, и ни в коем случае не использовали оружие против мирного населения, в том числе больных и раненых людей», - говорится в сообщении.