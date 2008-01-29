В США созданы леденцы против кариеса

Микробиолог Вэньюань Ши из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) создал уникальную формулу леденцов, которые не только не вредны, но даже полезны для зубов и полости рта.

Новые леденцы со вкусом апельсина Dr. John`s Herbal Candy содержат натуральные компоненты, которые убивают бактерии, вызывающие кариес (Streptococcus mutans и другие), при этом не страдают бактерии полости рта, которые считаются полезными.

Проведя 50 тысяч экспериментов с 2 тысячами традиционных китайских лекарственных трав, ученый отыскал нужные ему для разработки вещества, которые содержались в корне лакрицы.

Противокариесную добавку в конфеты Ши разработал и создал в своей лаборатории Shi Lab, а вот выпуск формулы травяных леденцов Herbal Lollipop наладила американская компания C3 Jian.

Микробиолог Вэньюань Ши занимается анализом микрофлоры полости рта, где обитает 700 видов бактерий, из которых многие необходимы организму. Однако, традиционные антибактериальные средства, как правило, уничтожают все подряд. Поэтому ученым и были созданы сладости, позволяющие эффективно и безболезненно избавится от вредных бактерий в полости рта.

В настоящее время специалист начал испытание долгосрочного действия Dr. John`s Herbal Candy на 2 тысячах детей. Предполагается, что леденцы, не вызывающие разрушения эмали, при регулярном употреблении сократят заболеваемость кариесом как у детей, так и у взрослых.

Корреспондент.net