Военные медики Центрального региона развернули военный полевой госпиталь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны Украины, в настоящее время развернут мобильный многопрофильный госпиталь для оказания первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи военнослужащим и гражданскому населению региона.

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Под руководством офицера - врача-анестезиолога высшей категории полевое медицинское учреждение неоднократно принимало участие в широкомасштабных учениях, предоставляя профессиональную профессиональную помощь военнослужащим.

Впервые за семилетнюю историю ВМКЦ Центрального региона его ряды пополнили военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных Сил Украины в связи с частичной мобилизацией.

В составе госпиталя функционирует сортировочно-эвакуационное отделение, предназначенное для приема пострадавших, оказания неотложной медицинской помощи и, при необходимости, эвакуации пострадавших в другие лечебные учреждения высшего уровня. Кроме того, военные медики оказывают профессиональную помощь в отделениях хирургии, госпитальном, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Все подразделения оснащены лечебно-диагностическим оборудованием.

Понимая, какие задачи будут стоять перед личным составом госпиталя, они формировались врачами высшей и первой категорий и средним медперсоналом с большим практическим опытом в выполнении обязанностей в полевых условиях. Их профессиональный уровень позволяет оказывать квалифицированную помощь из почти всех медицинских направлений.

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Для проведения микробиологических и санитарно-гигиенических исследований до полевого госпиталя также добавлено передовую санитарно-эпидемиологическую группу регионального санэпидуправления (г. Винница). На вооружении ее специалистов находятся дезинфекционно-душевой автомобиль и полевая медицинская лаборатория. Весь младший сестринский медперсонал - это женщины-военнослужащие службы по контракту.