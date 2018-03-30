Ситуация с гриппом напряженная, но в фазу эпидемии Украина еще не вступила

На конец января-начало февраля специалисты обещали начало эпидемии гриппа и острой респираторной вирусной инфекцией. Сбудутся ли прогнозы? Как не заразиться вирусом гриппа? Эффективна ли сейчас прививка от гриппа? Об этом УНИАН рассказал директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ.

Аркадий Федорович, в последних числах января специалисты обещали эпидемию гриппа и острой респираторной инфекции. Сбудутся ли прогнозы?

Пока нет. Хотя за последние семь дней в Украине наблюдается активизация эпидемического процесса. Количество людей, которые заболели гриппом или ОРВИ, резко возросло. Украинский центр гриппа постоянно контролирует эпидемическую ситуацию в десяти контрольных городах государства. И, если на второй неделе нового года в этих городах было свыше 36 тысяч лиц, которые заболели ОРВИ, то сейчас их уже свыше 49 тысяч. То есть больных увеличилось на 25, 7 %. Ввиду того, что были зимние каникулы и новогодние выходные (поэтому люди мало контактировали между собой в общественном транспорте, на работе, в учебных заведениях), это - достаточно активные темпы распространения инфекции.

По заболеваемости ОРВИ среди украинских городов лидирует Винница. Потом - Львов, Киев, Чернигов. Но пока ни в этих городах, ни в других контрольных городах превышения эпидемического порога не зафиксировано. То есть – ситуация относительно гриппа и ОРВИ напряженная, но в фазу эпидемии Украина еще не вступила.

А какая ситуация с детской заболеваемостью?

В детских группах она несколько выше, чем в целом. Это дало основания для того, чтобы в некоторых городах Украины объявить карантинные каникулы. Эти организационные меры очень эффективны для снижения темпов распространения гриппа и респираторных инфекций.

Какие категории населения наиболее склонны заболеть гриппом?

Это группы так называемого медицинского и профессионального риска: дети, люди, старше 65 лет, больные хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, люди, которые общаются с большим количеством людей (работники коммунального хозяйства, транспортники, медицинские работники, педагоги и тому подобное).

Может ли возникнуть ситуация, что в этом году у нас не будет эпидемии гриппа? В настоящее время ее приход сдерживает теплая погода. И мы этому рады. Температурный фактор - чрезвычайно важен. Потепление всегда спасает от вспышек гриппа и ОРВИ. Но, если случится похолодание даже до 10 градусов ниже нуля, то эпидемия пойдет очень быстрыми темпами.

Можно ли уберечься от заражения?

Когда человек находится длительное время на улице на морозе, его организм теряет способность вырабатывать защитные противогриппозные факторы, в первую очередь интерферон, и он простуживается. Поэтому нужно хорошо одеваться. Если человек одет легко, а теперь таких много, особенно среди молодежи, он фактически беззащитен перед вирусами. Особенно берегите – ноги и поясничный участок тела. Еще хочу обратить внимание на то, что в эпидемический период нужно значительно уменьшить, а лучше вообще исключить, употребление спиртных напитков, даже пива. Они - мощные разрушители нашей иммунной системы.

А как же относительно популярного народного средства при первых симптомах простуды - рюмка водки с перцем?

Это - миф, которому приписывают те свойства, которых спиртное абсолютно не имеет. Напротив, уже доказано, что избыточные дозы алкоголя значительно снижают сопротивление организма человека к инфекциям.

Сейчас во многих школах страны начали кампанию вакцинаций против гриппа. Будет ли она эффективна? Ведь, известно же, что самое оптимальное время для прививок против гриппа сентябрь-октябрь прошлого года?

Именно сентябрь и октябрь являются самыми результативными и эффективными для прививок от вирусных инфекций. Если человек вакцинируется поздно, у него уменьшаются шансы не заболеть гриппом. Сейчас пока эпидемии и активного распространения вирусов нет, можно сделать прививку. Но только в случае, когда у вас нет противопоказаний и вам это порекомендует врач. Но имейте в виду, что только у 40 % людей через две недели появляются защитные титры против гриппа, у остальных - только через месяц. Есть такие люди, у которых этих титров, невзирая на прививку, не будет вообще.

Некоторые фирмы, выпускающие вакцины против гриппа, обещают эффект уже через 7 дней... Это маловероятно. Возможно есть единичные случаи. Но, обычно, стойкий эффект от вакцинации наблюдается через месяц.

Аркадий Федорович, какие бы Вы посоветовали профилактические средства? Если вы оказались в очаге инфицированных - на работе, в общественном транспорте или дома - рекомендую прибегнуть к профилактическому препарату амизон. Употребляйте его по таблетке дважды в день после завтрака и ужина, запивая большим количеством жидкости, на протяжении 3-5 дней. Однако, если у Вас есть чувствительность к препаратам йода, его употреблять не следует.

Можно применять и аптечные фитопрепараты - настойку эхинацеи пурпуровой или элеутерококка. Их употребляют по 10-15 капель трижды в день.

Однако увлекаться медикаментозными профилактическими средствами не следует. Иначе можно сильно разбалансировать свою иммунную систему. Чтобы уберечься от гриппа, целесообразно принимать витаминные препараты. Особенно витамин С хорошо способствует борьбе с вирусной инфекцией.

С целью профилактики гриппа также чаще будьте на свежем воздухе, придерживайтесь режима труда и отдыха.

А какое Ваше отношение к “бабушкиным рецептам”?

Считаю их действенными. И рекомендую сейчас много употреблять лука и чеснока. Не забывайте и о хрене, который является очень эффективным в борьбе с вирусом гриппа. Однако его не следует употреблять больным гастритом. Полезно пить горячий чай с калиной, черной смородиной, малиной, облепихой.

Грипп "любит" слизистую носоглотки. Поэтому пользуйтесь оксолиновой мазью. Смазывайте ею полость носа дважды в день - утром и вечером. Кроме того, для обработки слизистой носа пригодится масло боярышника, которое также есть в аптеках. Раствором этого масла полезно полоскать горло и рот - также дважды в день. Народная традиция советует и самое обычное хозяйственное мыло, как средство для обработки новосой полости.

Наконец хочу заметить, что борьба с вирусными инфекциями во многом зависит сейчас от каждого из нас. Сейчас есть множество средств и препаратов от гриппа. И здесь лежит ответственность на каждом из нас – относительно образа жизни, соблюдения рекомендаций врача - в том, будет ли борьба с инфекциями эффективной или нет.

Наталия Максименко