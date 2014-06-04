Правительство погасило задолженность по соцвыплатам

Правительство полностью погасило задолженность по выплатам фондов социального страхования.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявила министр социальной политики Людмила Денисова.

“По фондам социального страхования по всем социальным выплатам мы рассчитались. У нас нет никакой задолженности”, - сказала Денисова.

“Это и помощь по безработице, это и больничный. Впервые я могу доложить, что мы ничего не должны нашим гражданам”, - подчеркнула она.

По словам министра, с 3 июня Минсоцполитики согласно графику начало финансирование пенсионных выплат, и с 4 июня люди смогут получить пенсии.

Она сообщила также, что с 5 июня министерство начнет финансирование пособий семьям с детьми, включая Донецкую и Луганскую области.

“326 тысяч семей в Донецкой области получат эти пособия и 164 тыс. семей в Луганской области. То есть у нас штатная ситуация”, - сказала Денисова.

Как сообщал УНИАН, министр соцполитики Людмила Денисова сообщила, что правительство не может обеспечить социальные выплаты в Славянске, Краматорске (Донецкая обл.) и Антраците (Луганская обл.) в связи с невозможностью обеспечить безопасность людей в этих городах.

Эту же информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь, который обратился с просьбой обеспечить выплату соцпомощи в соседних районах.

В мае в Украине было зарегистрировано 460 тыс. безработных и 368 тыс. человек получали пособие по безработице.