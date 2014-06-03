В Минздраве продолжается процесс смены руководителей среднего звена - Мусий

Минздрав активно работает над искоренением коррупции в отрасли.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом заявил министр здравоохранения во время встречи с представителями общественных организаций.

Сегодня общественность пикетировала Кабинет Министров Украины и требовала провести очищение органов власти, в частности Государственной службы Украины лекарственных средств, от злоупотреблений.

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Мусий заверил, что процессы, начатые на Майдане, продолжаются в Министерстве здравоохранения.

"Все ваши надежды министерством будут воплощены, особенно в отношении борьбы с коррупцией - это моя принципиальная позиция. Я объявил бой коррупционерам, которые участвовали в схемах при предыдущем руководстве Минздрава. Освобожденные заместители министра, к которым было много претензий у «Медицинского контроля», люстрационного комитета. Процесс очищения самого верхнего эшелона состоялся, с прошлой недели продолжается пересмотр состава руководителей среднего звена», - сказал министр.

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По его словам, несмотря на то, что правительство уволило председателя Госслужбы лекарственных средств Алексея Соловьева, «соловьевщина» осталась".

"Гослекслужбу возглавляет Инна Демченко, которая является первым заместителем председателя службы. Очень надеюсь, что на ближайшем заседании Правительства будет назначено новое руководство этой структуры. И кто бы из претендентов ее не возглавил, такого безобразия, как сейчас, там уже не будет», - отметил министр.

Он также сообщил, что премьер-министр Яценюк не поставил свою подпись под внесенным с голоса проектом постановления Правительства о переводе Государственной службы Украины лекарственных средств в подчинение Кабмину, а точнее, Министерству юстиции Украины.

«Совершенно очевидно, что фармацевтическая отрасль - это одна из составляющих новой системы здравоохранения, которую мы будем перестраивать после утверждения правительством соответствующей концепции», - сказал Олег Мусий.

Министр подчеркнул, что сообщить ему о фактах коррупции в здравоохранении граждане могут во время личного приема, который проходит во второй и четвертый четверг каждого месяца по адресу ул. Ярославская, 41, или почтой, опустив в ящик письмо в Минздраве. Каждое письмо Олег Мусий читает лично, утверждают в ведомстве.