Кефир может быть опасным для здоровья

Пробиотики, которые мы ежедневно потребляем с кефиром, в больших количествах могут быть опасны.

В Нидерландах начато расследование смерти 24 участников клинических испытаний экспериментальной методики лечения панкреатита пробиотиками.

Исследование, организованное Медицинским центром Утрехтского университета, проводилось в нескольких голландских клиниках с 2004 по 2007 год, и включало 296 пациентов с панкреатитом, получавших пробиотики, и аналогичную по размерам контрольную группу.

В экспериментальной группе за три года умерло 24 человека, что составило почти 10% летальность, тогда как в контрольной группе за тот же срок умерло только 9 человек – летальность 4%.

Причины случившегося пока не известны. По настоянию нидерландских медиков, три месяца назад было прекращено аналогичное исследование в Чехии.

Биодобавки с пробиотиками (живыми культурами лактобактерий, энтерококков и бифидобактерий) были предоставлены для исследований голландской кампанией Winclove, сообщает Радио Свобода.