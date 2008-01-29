Кашель — симптом заболевания, о котором вы можете даже не подозревать

Зачастую, мы не обращаем внимание на кашель, лёгкое недомогание, плохой аппетит и ряд других симптомов, на первый взгляд являющихся чем-то обычным. Но современные методы обследования позволяют вовремя распознать недуг и предупредить опасное заболевание своевременно, на ранних этапах его развития.

Кашель — это сложная, защитно-приспособительная реакция организма, направленная на выведение из дыхательных путей инородных тел и/или патологического трахеобронхиального секрета и, таким образом, на сохранение эффективного проведения воздушной струи по дыхательному тракту.

Кашель является одной из распространенных жалоб, по поводу которой пациенты обращаются к врачу. Общепринято расценивать кашель как легочный симптом, однако необходимо помнить, что существует более 53 причин появления кашля. Среди них не только патология бронхолегочной системы, но и заболевания сердца, околоносовых пазух, желудочно-кишечного тракта, воздействие некоторых лекарственных препаратов и многие другие состояния.

Трудности возникают, как правило, при установлении причины хронического, плохо поддающегося лечению кашля. Длительность хронического кашля превышает 3 месяца. Причины его разнообразны: бронхолегочные заболевания (хронический бронхит, бронхиальная астма, опухоли бронхов, интерстициальные заболевания легких, туберкулез, синдром постназального затекания, рак легкого, метастатические опухоли и др.), внелегочная патология (опухоли средостения, аневризма аорты, митральный стеноз, левожелудочковая недостаточность, синусит, гастроэзофагеальный рефлюкс, психические нарушения), побочное действие лекарств.

В начале диагностического поиска решающее значение имеют рентгенологические данные. Лечение кашля следует начинать с устранения его причины. Из общих рекомендаций можно отметить достаточное потребление жидкости, увлажненный воздух в комнате. Необходимы проведение оценки характера кашля, а при продуктивном (влажном) кашле — характера отделяемого, выявление наличия или отсутствия бронхоспазма (затрудненного дыхания). Необходимо знать, что лечение кашля не сводится к его подавлению.

Аргументы и факты