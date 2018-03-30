О правах пациента замолвите слово

На протяжении своей жизни каждый человек хоть раз бывает в ситуации, когда становится невольным клиентом лечебного учреждения. И порой эта роль далеко не всегда зависит от нашего желания. То ли когда мы появляется на божий свет, или какая хворь, несчастный случай с нами приключатся, в каждом случае спешим за помощью к специалисту в белом халате. И это понятно, ведь слово «больной» не случайно имеет корень «боль», а «пациент» означает «страдающий». Но всегда ли мы находим понимание, сочувствие, искреннее стремление помочь, когда переступаем порог больницы или поликлиники? Оказывается, что не все так просто в отношениях между больным и медицинским работником. Взаимодоверительными эти отношения никак не назовешь, когда они строятся непосредственно на денежных расчетах, когда пациент играет роль объекта, а не равноправного субъекта этих отношений. Как же должно формироваться взаимодействие с точки зрения морально-этических норм между пациентом и врачом?

Наш известный земляк В.Даль в своем «Толковом словаре» в одном смысловом ряду поместил слова «врач» и «враль». И это не случайно. С давних времен отношения «врач – больной» строились на принципе: «Не навреди!». Считалось, что лучше не давать пациенту полную информацию о его здоровье, т.к. больной, не являясь специалистом, может ее неправильно истолковать. Так и повелось, что роль пациента в лечебном процессе сводилась больше к выполнению роли объекта медицинских манипуляций, и его мнением, по сути, никто не интересовался. Врачи лечили болезнь, а не больного, поэтому все их внимание было приковано к симптомам, органам, системам. Сам же человек, как личность, оставался за рамками интересов лекарей.

В медицинской среде широко циркулирует термин «врачебная тайна», под которым понимается информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. При этом некоторые специалисты считают, что сведения о своем заболевании пациенту знать совсем не обязательно. Более того, и часть больных с легкостью передают ответственность за собственное здоровье на любого другого (на государство, местную власть, медицинского работника), только не на себя. Их кредо: «Меньше знаешь – лучше спишь», или «Он – жираф, ему виднее».

В медицинских вузах уже со студенческой скамьи нередко будущим специалистам вдалбливается аксиома: «Помните, что историю болезни вы пишите для прокурора!» Возможно, доля истины в этом и есть. Только порой лекарями она понимается буквально, что никто кроме правоохранительных органов права доступа к информации о пациенте не имеет, включая и самих больных. Поэтому часто можно наблюдать ситуацию, когда историю собственной болезни пациент даже полистать не вправе. А если же он вдруг захочет сделать копию своей медицинской документации, то это врачами рассматривается как прямое посягательство на «их тайну». Когда родственники умершего в лечебном учреждении все же поинтересуются ходом обследования и лечения близкого человека, пожелают получить сведения о рассуждениях врачей и их манипуляциях, то на медицинскую информацию нередко накладывается полное «табу». При этом перед родственниками на их пути к истине встает столько преград, что когда медицинская документация все же дойдет до их рук, то там информация о пациенте и действиях медработников коренным образом меняет свое первоначальное содержание. Нередко в таких случаях оказывается, что причиной летального исхода или серьезных осложнений у больного становятся действия (или бездействие) родственников или самого пациента, а врачи «сделали все что могли».

Некоторыми медицинскими специалистами врачебная тайна трактуется как информация о больном для «внутреннего», т.е. исключительно корпоративного использования. Патерналистский (т.е. отеческий) подход, распространенный в медицинской отрасли, сформировал и порочную систему, когда существует явный перекос отношений в системе «врач – больной» в сторону доминирования интересов специалистов. Поэтому мы и имеем здравоохранение, где интересы отрасли превыше всего, когда государство лишь декларирует «бесплатность» медицинской помощи, выделяя скудные средства на содержание имущества и персонала, забывая о главном, о потребностях больного – качественном лечении. Отсутствие клиентцентрированной (т.е. направленной на удовлетворении интересов пациента) медицины и создало такую ситуацию, когда о правах больного никто не вспоминает.

В цивилизованном мире во многих странах права и обязанности пациентов утверждены законодательно, созданы специальные институты омбудсменов (т.е. уполномоченных) по защите прав больного человека. В нашей же стране который год где-то на полках Верховной Рады пылятся аналогичные законопроекты, до рассмотрения которых «не доходят руки» народных избранников. Хотя Украина ратифицировала многие международные документы по правам человека, действительность свидетельствует, что их соблюдение в нашей стране еще далеко от цивилизованных норм.

В статье 25 Всеобщей Декларации прав человека, принятой в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН четко прописано требование: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, какой нужен для поддержки здоровья и благополучия его самого и его семьи». И мы видим, что качество медицинской помощи населению является одним из индикаторов жизненного уровня граждан в цивилизованных странах.

Серьезным толчком к более пристальному вниманию к правам больного человека стало Европейское совещание по правам пациентов, которое состоялось в 1994 году в Амстердаме, где была принята Европейская Декларация о политике в отрасли соблюдения прав пациентов в Европе. Заложенные на этом совещании принципы, определяют правовое положение пациента (уважение прав человека и человеческих ценностей в охране здоровья, информация о медицинской помощи и как ею лучше воспользоваться, информированное согласие, конфиденциальность и др.), служат ориентиром для стран, которые приводят собственное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Уже многие европейские страны приняли законы о правах пациентов: Финляндия (1992), Нидерланды (1995), Литва (1996), Исландия (1997), Дания (1998), Норвегия (2000) и др. Проблема Украины не только (и не столько) в приведении собственного законодательства к европейским стандартам. Даже если и будет принят у нас закон о правах пациентов, то возникнут реальные трудности с реализацией его принципов в отрасли, пребывающей в системном кризисе, так и не прошедшей структурно-функциональной трансформации, не адаптированной к изменившимся социально-экономическим реалиям. Но это не означает, что отношения, возникающие при оказании медицинских услуг, не должны иметь специального, отдельного правового регулирования.

В Украине уже всем стало очевидно, что без реальных перемен в медицинской отрасли, направленных на реализацию интересов в системе здравоохранения не только граждан, но и работающих в ней специалистов, не может быть построено цивилизованное общество. И если наша страна стремится стать демократическим, правовым государством, полноправным членом Европейского сообщества, то ей глубоких изменений в деятельности отрасли не миновать. И уже сейчас стали появляться первые признаки того, что «процесс пошел», что проблему защиты прав больного человека власть и общество начинают замечать и реагировать на нее.

В январе этого года министерство здравоохранения Украины учредило межведомственную группу по разработке механизмов обеспечения защиты прав пациентов в учреждениях здравоохранения. В состав рабочей группы включены как чиновники отраслевого министерства, так и представители медицинской общественности. Это свидетельствует, что вопросами соблюдения прав больного человека в лечебных учреждениях уже вынуждено заниматься высшее медицинское руководство.

Очевидно, что представители отрасли, ориентированной не на интересы пациента, а на самосохранение собственных интересов, не могут стать реальными и объективными защитниками прав больных людей. Как здесь не вспомнить известный лозунг: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Поэтому лишь силой общественного движения, через лоббирование правозащитного законодательства можно реально надеяться на перемены в медицинской отрасли.

В программе «Инициативы в отрасли здравоохранения», разработанной международным фондом «Возрождение», предусмотрено внедрение целостной модели защиты прав пациентов. В настоящее время при поддержке фонда в четырех регионах Украины (Луганск, Винница, Симферополь, Львов) разворачивается пилотный проект, направленный на создание благоприятных условий для формирования системы защиты прав и безопасности пациентов, сотрудничества в этом направлении между правозащитными и пациентскими организациями, медицинской общественностью и органами власти. В рамках этого проекта в регионах созданы юридические департаменты защиты прав пациентов. Например, уже в первый месяц деятельности департамента защиты прав пациентов в Луганской области, организованного при благотворительном фонде им. Ю.А.Ененко, за медико-юридической помощью обратилось более двух десятков больных людей и их родственников.

Характер обращений пациентов в департамент довольно разнообразный. Граждане интересуются возможностью отказа от «обязательных» прививок, копирования своей истории болезни или амбулаторной карты при противодействии со стороны медицинских работников. Особенно много вопросов у пациентов возникает относительно законности «добровольных» денежных сборов и качества медицинской помощи в лечебных учреждениях. Родственников умерших пациентов интересуют вопросы доступа к медицинской информации об обследовании и лечении больных. Юристами департамента оказывается консультативная помощь при оформлении документов для обращения граждан в учреждения территориальных органов отраслевого и государственного управления, в суды и правоохранительные органы.

28 января в Луганском пресс-клубе состоялась пресс-конференция сотрудников департамента защиты прав пациентов в Луганской области, на которую были приглашены местные средства массовой информации, правозащитные, медицинские и пациентские общественные организации, представители отраслевого управления. На встрече была проведена презентация проекта «Формирование системы защиты прав и безопасности пациентов на Востоке Украины», подведены первые итоги департамента защиты прав пациентов в регионе.

В последнее время все чаще в нашей стране говорят о правах человека. Это естественно, потому что предыдущая история украинского общества, унаследовавшего тоталитарные традиции, не ценила не только права граждан, но и даже их собственные жизни. В центре общественных отношений тогда доминировали интересы государственных институтов. Тем временем цивилизованные страны давно уже сделали свой выбор в сторону главенства прав человека. Понимание того, что здоровье и жизнь любого человека является высшей общественной ценностью, дало импульс процессу в цивилизованных странах к формированию защиты прав граждан в медицинской сфере. Украинское общество начало делать свои первые шаги в этом направлении. Поэтому появляется надежда, что европейские ценности станут и нашим ориентиром в дальнейшем развитии.

Олег Перетяка, Луганская область