Кому нельзя есть клубнику

Клубника по праву считается одним из основных источников минералов для нашего организма, кроме того в ней содержится целый комплекс витаминов, в том числе С и В5, химический состав характеризует содержание железа, магния, калия, кальция, цинка, марганца, фосфора, кремния, меди. Богата она и на фолиевую кислоту, на калий, кальций, цинк, фосфор, медь и кремний.

Однако стоит знать, что людям страдающим язвенной болезнью или гастритами, нельзя увлекаться этой вкусной ягодой - семена клубники сильно раздражают слизистую желудка. Людям с болезнями суставов также не рекомендуется увлечение этой ягодой, это усугубит проблему подагрических болей.

Следует быть осторожнее людям принимающим препараты от высокого артериального давления на основе энаприла. Клубника с энаприлом – большая нагрузка на почки.

Клубника имеет пористую структуру, поэтому подобно «сотам» накапливает пыльцу, именно это и вызывает аллергию. Так, что аллергики – будьте настороже. Перед тем как полакомиться клубничкой – вспомните о написанном выше.