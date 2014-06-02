Оздоровление должно длиться не менее 21 дня

Оздоровление ребенка должно длиться не менее 21 дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Алена Терещенко сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, этот срок – самый оптимальный для оздоровления и санаторно-курортного лечения детского организма.

«Мы настаиваем на этом. Сокращение длительности этого срока не называется оздоровлениям. Дети тогда получают просто услугу по отдыху. Это отдых, а не оздоровление. Что касается санаторно-курортного лечения, есть стандарты лечения заболеваний. Этот срок - от 24 до 180 дней», - сказала Терещенко.