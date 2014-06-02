За 5 лет в Украине курильщиков стало на 20% меньше

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в Украине за последние пять лет (2008-2013 гг.) количество курильщиков сократилось на 20% - с 10,1 до 8,1 млн человек.

Для дальнейшего сокращения уровня табакокурения в Украине с 1 июля 2014 года ставки акцизов на табачные изделия будут повышены на 25%, в соответствии с принятым 27 марта 2014 года Верховной Радой законом № 1166. Это приведет к очередному увеличению реальных цен на табачные изделия, говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в Украине работают четыре крупные международные табачные компании - американская, две американско-британские и одна японская, которые контролируют 99% рынка и «производят почти все сигаретное разнообразие». Налоги они платят ниже, чем во всех странах Европы (кроме Молдовы). Налог на 1 сигарету в Украине в 20 раз ниже, чем в соседних странах - Польше, Словакии, Турции, подчеркнули в министерстве.