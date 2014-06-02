В Украине в этом году планируют оздоровить свыше 2 млн. школьников - Минздрав

В Украине в этом году планируют оздоровить свыше 2 млн. детей школьного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Алена Терещенко на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что дети, которые живут в Крыму или выехали с полуострова, не будут иметь ограничений в оздоровлении. «Дети, которые являются гражданами Украины и проживают в Крыму или являются переселенцами, не будут ограничены в этой услуге», - сказала Терещенко.

По ее словам, каждый ребенок, состоящий на диспансерном учете, имеет право раз в год получить санаторно-курортное лечение в санатории соответствующего профиля.

«Если вам отказывают в таком лечении, вы можете обратиться в Минздрав по телефону: 253-82-18 за разъяснением. Минздрав имеет право направлять в свои санатории по обращениям граждан», - отметила Терещенко.