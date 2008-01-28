Киевлян призывают пройти обследования щитовидной железы

Киевская власть призывает жителей столицы ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечают 4 февраля, пройти обследование щитовидной железы.

Как сообщают в Киевском городском центре здоровья, заболевание раком щитовидной железы в Украине растет ежегодно на 3 %. А своевременное обследование, которое необходимо проходить дважды в год всем пациентам с узловыми образованиями, поможет снизить эту тенденцию и сохранить здоровье киевлян.

Как сообщил главный врач Центра хирургии и реабилитации больных с патологией щитообразной железы Киевского городского эндокринологического центра, заслуженый врач Украины Николай Гульчий, причины возникновения заболеваний очень разные. В основном, по его словам, болезни вызваны недостатком йода в пищевом рационе. Поэтому в наиболее ответственные периоды жизни (половое созревание, беременность, значительные умственные и физические нагрузки) стоит быть особенно внимательным к своему здоровью, принимать йодистые препараты или поливитамины с содержанием йода. Также необходимо употреблять йодированную соль.

Рекомендации относительно профилактики болезней и обследования щитовидной железы осуществляются в районных поликлиниках и других медицинских учреждениях столицы, о которых можно получить детальную информацию в Киевском городском центре здоровья по телефону 278-04-12.

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