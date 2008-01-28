В Украине растет количество больных гриппом и ОРВИ

Эпидемии гриппа и острой респираторной инфекции в Украине пока нет. Хотя за последние семь дней в Украине наблюдается активизация эпидемического процесса - количество людей, которые заболели гриппом и ОРВИ, резко выросла.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Украинского центра гриппа профессор Министерства здравоохранения Украины Аркадий ФРОЛОВ.

Украинский центр гриппа ведет постоянный контроль за эпидемической ситуацией в десяти контрольных городах Украины. И, если на второй неделе нового года в этих городах было свыше 36 тысяч лиц, которые заболели на респираторные инфекции, то сейчас их уже свыше 49 тысяч. То есть больных увеличилось на 25, 7 %. Ввиду того, что были зимние каникулы и новогодние выходные, (поэтому люди мало контактировали между собой в общественном транспорте, на работе, в учебных заведениях), это - достаточно активные темпы распространения инфекции.

За заболеваемостью ОРВИ среди украинских городов лидирует Винница. Дальше идет Львов, Киев, Чернигов. Но пока ни в этих городах, ни в других контрольных городах превышения эпидемического порога не зафиксированы. То есть – ситуация относительно гриппа и ОРВИ напряжена, но в фазу эпидемии Украина еще не вступила.

В детских группах ситуация с заболеваемостью - выше, чем в целом. Это дало основания для того, чтобы в некоторых городах, в частности в Ивано-Франковской области, объявить карантинные каникулы. Это организационное мероприятие очень эффективно, для снижения темпов распространения гриппа и респираторных инфекций.

Приход эпидемии гриппа сдерживает теплая погода. Температурный фактор - чрезвычайно важный. Потепление всегда спасает от вспышек гриппа и ГРВИ. Но, если случится похолодание - 10 градусов ниже нуля, то эпидемия распространится очень быстрыми темпами.