Минздрав выступает за изменения санитарных норм в стоматологии

Отечественная стоматология требует изменения санитарных норм

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь во время круглого стола на тему: «Разработка и внедрение современных санитарных норм и правил для учреждений здравоохранения стоматологического профиля».

Участники мероприятия отмечали, что в Украине актуален вопрос внедрения новой редакции санитарных норм и правил для стоматологической практики и о путях уменьшения вреда для здоровья, которые должны быть отражены в новых санитарных нормах.

Действующие санитарные нормы и правила морально устарели, особенно в части установления рентгеновского оборудования и требований к зуботехнической лаборатории, поэтому их следует изменить с учетом применения в стоматологической практике современных медицинских технологий.

Заместитель министра здравоохранения Украины Наталья Лисневская заявила, необходимо адаптировать отечественные стоматологические саннормы к европейским стандартам.

«Минздрав Украины готов к таким изменениям и к плодотворному сотрудничеству, но подготовка нового документа должна базироваться на профессиональной работе, конкретных предложениях и действиях, с учетом международного опыта, современных технологий и, обязательно, с участием профессиональных и общественных организаций», - отметила Наталья Лисневская.

Учитывая то, что ряд профильных организаций уже имеют немало наработок в этих нормативных актов, участники круглого стола договорились, что уже через месяц предоставят на рассмотрение Минздрава Украины обновленную редакцию санитарных норм и правил для стоматологической практики.