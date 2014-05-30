Разновидности и лечение колик

Во время колик новорожденный беспокойно размахивает руками и старается прижать ножки к животику, весь этот процесс сопровождается громким плачем. Малыш отказывается от еды, и успокоить его практически невозможно. В таком случае лучше показать ребенка лечащему педиатру, который подтвердит у него наличие колик в животе или, возможно, заподозрит какое-либо заболевание. Дело в том, что ребенок может подолгу плакать из-за головных болей, при аллергии и недостатке молока у матери. Осмотр врача поможет рассеять все сомнения, а своевременно начатое лечение при имеющейся необходимости будет весьма кстати. До прихода врача можно приложить к животику малыша теплую пеленку или сделать теплую ванну, что поможет снять спазм и облегчит состояние ребенка. Врач назначит препараты, снижающие газообразование, на основе симетикона или детский чай с фенхелем. А также препараты нормализующие микрофлору кишечника – пробиотики, пишет lady.tochka.net.

Причин возникновения колик у взрослых достаточно много.

Различают следующие виды колик:

почечная, которая вызвана прохождением по мочеточникам мочевых камней и песка;

печёночная, спровоцированная движением желчных камней по желчевыводящим путям;

кишечная колика вызывается запорами, а также паразитарной инфекцией;

свинцовая колика является следствием хронического отравления свинцом;

колики при аппендиците и других состояниях острого живота.

При любых болевых ощущениях в животе неясного происхождения немедленно обращайтесь за врачебной консультацией и помощью, так как, например, почечная колика и аппендицит относятся к неотложным состояниям и нуждаются в срочном оперативном вмешательстве. Диагностировать причину возникновения колики может только врач, а от быстрого установления диагноза очень часто зависит успех всего лечения.