Минздрав открыл станцию эпидемиологического мониторинга

Министерство здравоохранения открыло станцию эпидемиологического мониторинга на Центральной санитарно-эпидемиологической станции. Об этом Українським Новинамсообщила пресс-служба Центральной СЭС.

В 2005 году Минздрав и Министерство обороны США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия.

В течение 2006—2007 гг. в рамках программы уменьшения биологической угрозы велись две межгосударственные программы — выявление факторов биологической угрозы и реагирование на них, а также усовершенствование биологической безопасности и физической защиты учреждений Минздрава. США передали Украине диагностическое и защитное оборудование для санитарно-эпидемиологических наблюдений на сумму 3,897 млн гривен в 2006—2007 годах.

Украина предоставила на реализацию этих программ 3,885 млн гривен.

Американская сторона выделила указанные средства на оборудование для молекулярно-генетических исследований, установку системы видеонаблюдения за лабораторией и ее защиту.

28 января посол США Уильям Тейлор торжественно открыл лабораторию.

По его словам, Америка намерена и далее сотрудничать с Украиной в этой сфере.

Как сообщало агентство, 24 января США передали Украине 10 тыс. комплектов индивидуальной защиты для борьбы с птичьим гриппом на 100 тыс. долларов.