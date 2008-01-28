В Виннице открыли Центр семейной медицины

В Виннице в микрорайоне Тяжилов открылся Центр семейной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, строительство Центра семейной медицины обошлось городскому бюджету почти в 2 млн. грн.

В структуре Центра функционируют: три отделения семейной медицины; лаборатория; два кабинета функциональной диагностики; два кабинета ЛФК; стерилизация; кабинет прививок; два манипуляционных кабинета; три дневных стационара на 20 коек.

Центр оснащен оборудованием и мебелью на сумму 320 тыс. грн.