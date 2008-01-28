В Виннице открыли Центр семейной медицины
15:38, 28 января 2008Страна
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Строительство обошлось почти в 2 млн. грн.
В Виннице в микрорайоне Тяжилов открылся Центр семейной медицины.
Как передает корреспондент УНИАН, строительство Центра семейной медицины обошлось городскому бюджету почти в 2 млн. грн.
В структуре Центра функционируют: три отделения семейной медицины; лаборатория; два кабинета функциональной диагностики; два кабинета ЛФК; стерилизация; кабинет прививок; два манипуляционных кабинета; три дневных стационара на 20 коек.
Центр оснащен оборудованием и мебелью на сумму 320 тыс. грн.
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