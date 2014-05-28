Целебные свойства сырого картофеля

Сок сырого картофеля имеет немало целебных свойств. Сок сырого картофеля используется для заживления язв желудка и двенадцатиперстной кишки, снижения кислотности желудка и лечения гастритов. Картофельный сок считается очень полезным средством от запоров. В сочетании с клюквенным соком он помогает при пиелонефрите, пишет directpress.ru.

Сок применяют внутрь при гипертонии, болезнях щитовидной железы, для лечения дыхательных путей. Еще картофельный сок усиливает терапию антибиотиками и сульфаниламидами, если его принимать вместе с соком моркови, капусты и черноплодной рябины.

Получают картофельный сок следующим образом: свежий картофель тщательно моется щеткой, трется на пластмассовой терке, полученную массу отжимают через марлю.

Суточная доза сока составляет 150-200 мл. Готовить сок нужно непосредственно перед употреблением, пьют его за 1,5 часа до еды по 50 мл 3-4 раза в день.

По истечении 1 месяца курс прерывают на 1 неделю и затем снова повторяют. В период первого курса лечения необходимо придерживаться диеты и исключить острые, соленые и пряные блюда, мясные бульоны.