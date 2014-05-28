Как избежать развития мастопатии

Чтобы избежать развития мастопатии нужно придерживаться нескольких правил:

- откажись от курения и приема алкоголя;

- будь физически активна;

- измени питание (твой рацион должен состоять на 2/3 из овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов, ешь дары моря, пей свежеотжатые соки);

- исключи синтетические поливитаминные комплексы (дозы в них часто завышены), биодобавки, стимуляторы – это может способствовать росту узлов;

- избегай пребывания под прямыми солнечными лучами, а также с осторожностью загорай в солярии;

- подбери удобный бюстгальтер, который нигде не сдавливает грудь.