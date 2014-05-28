Как избежать развития мастопатии
08:58, 28 мая 2014Страна
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Чтобы избежать развития мастопатии нужно придерживаться нескольких правил:
- откажись от курения и приема алкоголя;
- будь физически активна;
- измени питание (твой рацион должен состоять на 2/3 из овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов, ешь дары моря, пей свежеотжатые соки);
- исключи синтетические поливитаминные комплексы (дозы в них часто завышены), биодобавки, стимуляторы – это может способствовать росту узлов;
- избегай пребывания под прямыми солнечными лучами, а также с осторожностью загорай в солярии;
- подбери удобный бюстгальтер, который нигде не сдавливает грудь.
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