Как избежать развития мастопатии

08:58, 28 мая 2014
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Чтобы избежать развития мастопатии нужно придерживаться нескольких правил: 

- откажись от курения и приема алкоголя; 

- будь физически активна; 

- измени питание (твой рацион должен состоять на 2/3 из овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов, ешь дары моря, пей свежеотжатые соки); 

- исключи синтетические поливитаминные комплексы (дозы в них часто завышены), биодобавки, стимуляторы – это может способствовать росту узлов; 

- избегай пребывания под прямыми солнечными лучами, а также с осторожностью загорай в солярии; 

- подбери удобный бюстгальтер, который нигде не сдавливает грудь. 

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