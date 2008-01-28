Минздрав: В Украине будут модернизированы все эпидемлаборатории

В Украине через 5 лет будут модернизированы все эпидемиологические лаборатории.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Николай Проданчук.

По его словам, в Украине работают 27 лабораторий, которые исследуют особо опасные вирусы и бактерии. Н.Проданчук отметил, что модернизация всех лабораторий обойдется в 1,5 млрд дол.

Заместитель министра предполагает, что часть этих средств поступит из госбюджета, часть - за счет иностранных инвестиций.

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