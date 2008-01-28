Диетологи: калину ешьте каждый день

- Теплый отвар калины с медом (или сок калины с медом) помогает лечить заболевание верхних дыхательных путей, его пьют в случае простуды, которая сопровождается острой головной болью, кашлем, охрипшим голоса. Рекомендуют также больным бронхиальной астмой. Готовят отвар так: 6 ст. л. ягод залить стаканом кипятка, кипятить 5 минут, настоять 1 час, принимать по 1/3 стакана трижды в день после еды, добавив 1 ч. л. меда. Отвар калины с медом пьют как успокоительное во время болезненных менструаций.

- Больным туберкулезом нужно есть ягоды калины длительный период или пить сок по 1/3 стакана трижды в день. Чтобы унять головную боль, нужно пить по 1/4 стакана сока калины 4-5 раз в день (через 1-1,5 часа).

- Как успокоительное средство употребляют такой настой: 5 ст. л. ягод растереть, залить, помешивая ягоды, тремя стаканами кипятка, настоять на протяжении 4 часов, процедить. Пить по 0,5 стакана 4-5 раз в день до еды.

- Этот настой как кровоочистительный нужно пить людям с нарушением обмена веществ, который проявляется фурункулами, карбункулами, разной сыпью. Растертыми ягодами одновременно смазывать пораженную кожу. В частности, так выводят угри.

- Больным экземой полезно ежедневно есть по четверти стакана ягод дважды в день, косточки выплевывать. Это дает хороший эффект. Можно пить настой: 2-4 ст. л. сухих плодов размять, залить 2 стаканами кипятка, настоять 4 часа. Пить по 0,5 стакана 4 раза в день.

По такому же рецепту готовят настой для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в частности, при сниженной кислотности желудочного сока.

Настоем калины (1-2 ст. л. ягод растереть, залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить) можно полоскать горло в случае ангины, ротовую полость при таких заболеваниях: пародонтоз, гингивит, стоматит.

В народной медицине есть предписания употреблять ягоды, перетертые с сахаром, в случае поноса, желтухи, ангины, кашля.

Диетологи советуют съедайте ежедневно по 15-20 плодов калины обычной с косточками (с целью профилактики образования камней), они очень полезны и нужны для печени. Калину можно добавлять в салаты, блюда из сыра, винегрета, очень вкусные пирожки с тыквой и калиной. Полюбите эти ягоды, калина должна быть в меню до апреля. Можно заготовить сок, ежедневно 2-3 ст. л. разводить в стакане холодной переваренной воды и выпивать утром натощак. Калина помогает бороться со стрессом.

Лечение гастрита ягодами калины

На курс лечения нужно взять ведро калины. Ягоды осторожно оборвать, чтобы не помять, доверху наполнить ими 3-литровые банки, залить чистой холодной водой, держать в комнате 10-12 суток. Банки пропарить и поставить в погреб (сверху снять плесень, если она появилась).

Пить сок по 40 мл перед едой. Когда жидкость из первой банки закончится, залить калину водой, а пить воду со второй банки. Выпив всю, долить банку чистой водой, пить из третьей. Дальше с первой, второй, третьей, пока ягоды не отдадут весь сок, и вода в банках не станет прозрачной.

После такого лечения пониженная кислотность нормализуется, а в случае нулевой кислотности курс лечения следует повторить.

Одновременно с калиновым лечением нужно ежедневно есть лук, готовя его так: небольшую луковицу порезать тоненькими кружками, положить в глубокую тарелку и залить кипятком на 1 минуту, тогда промыть в дуршлаге холодной водой и есть, полив сметаной или маслом. Такой лук, не раздражая стенки желудка, способствует выделению желудочного сока.