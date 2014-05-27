В новой структуре Минздрава появится отдел хосписной помощи

В структуре Минздрава появился отдел реабилитации, паллиативной и хосписной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Олег Мусий на пресс-конференции в Кабмине.

По его словам, медицинская помощь тяжелобольным людям является важным направлением новой системы здравоохранения.

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«Это подразделение будет отвечать за такой чувствительный и непростой - как с физической, так и психологической точки зрения - сегмент оказания помощи. Он будет работать над тем, чтобы обеспечить менее мучительное окончание жизни неизлечимых пациентов», - сказал Мусий.