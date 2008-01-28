ВОЗ: 25% заболеваний в мире вызвано загрязнением окружающей среды

Согласно данным ВОЗ, четверть заболеваний по всему миру вызвано загрязнением воздуха, воды, почвы и пищи, особенно респираторные инфекции и болезни кишечника, поэтому дальнейшее изменение климата сделает последствия загрязнения еще более тяжелыми и ударит, в первую очередь, по бедным странам.

Ученые утверждают, что для защиты человечества нужны серьезные меры по изменению воздействия цивилизации на окружающую среду.

По мнению профессора, Тони МакМайкла, из Австралийского национального университета, в опасности находится состояние здоровья населяющих планету людей. В первую очередь, речь идет о нарушениях в природе, вызывающих стихийные бедствия – ураганы, наводнения, лесные пожары, появление новых инфекций, нарушение плодородного слоя. Все это отразится на интенсивности, области охвата и регулярности распространения многих привычных болезней.

Американский геофизический союз также выступил с заявлением о том, что изменения в климате Земли неестественны - изменения температуры, уровня моря и количества осадков объясняются, по мнению ученых, увеличивающейся концентрацией парниковых газов в атмосфере планеты.

Также ученые выступили с призывом сократить выбросы СО2 более чем на 50% к 2100 году, хотя до этого времени союз придерживался более осторожной точки зрения.

Корреспондент.net