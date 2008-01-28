Как улучшить память

Ухудшение памяти — одна из самых распространенных жалоб, начиная с 45 лет. Эти изменения во многом объясняются гормональным дефицитом, в особенности недостатком гормонов щитовидной железы.

Как функционирует мозг человека, испытывающего дефицит этих гормонов? В сером веществе мозга, где формируется мысль, кровь начинает течь медленнее. В клетки поступает меньше кислорода и питательных веществ, мозг истощается, пациент медленнее думает и двигается. Если пациент совершенно лишен этих гормонов, его интеллект, память и даже его эмоции исчезают. Если вовремя не поправить ситуацию, гипотиреоз провоцирует быстрое старение кровеносных сосудов мозга, разъедаемых атеросклерозом. Более того, при дефиците гормонов щитовидной железы количество связей между клетками мозга уменьшается. Пациент страдает не только медлительностью движений и мысли, но также провалами памяти, ему бывает весьма сложно сконцентрироваться.

Таким образом, гормоны щитовидной железы просто необходимы для ума и хорошей памяти. Зародыш в течение первых месяцев внутриутробного развития нуждается в этих гормонах для правильной работы мозга. Если матери не хватает таких гормонов во время беременности, коэффициент интеллектуального развития ребенка остается низким. Если младенец рождается с гипотиреозом, ему необходимо как можно скорее назначить курс лечения гормонами щитовидной железы, иначе и в будущем у него может сохраниться необычайно низкий коэффициент интеллекта. Исследование подростков показало, что долговременная память (та, которая позволяет вспомнить давние события) и пространственная память (та, которая позволяет вспомнить последовательность движений в пространстве) зависят от уровня тироксина (гормона щитовидной железы) в крови матери во время беременности. Чем больше тироксина у матери, тем лучше впоследствии будет память подростка.

Научные эксперименты подтвердили благотворное влияние на память андрогенов, женских гормонов, дегидроэпиандростерона, прегненолона, мелатонина, гидрокортизона, вазопрессина, АКТГ (адренокортикотропина). Так, например, мелатонин оберегает наш мозг, защищая нейроны от появления и развития свободнорадикальных реакций. Мозг очень чувствителен к таким атакам, так как из-за своего биохимического состава клетки мозга более подвержены окислению и образованию свободных радикалов, чем любой другой орган. Мелатонин — одно из наиболее сильных веществ, нейтрализующих эти крайне агрессивные соединения, которые по мере старения все больше вырабатывает наш организм. Мелатонин по крайней мере в два раза активнее витамина Е, важнейшего антиоксиданта, в пять раз активнее глутатиона при нейтрализации гидроксильных радикалов — самых активных из всех свободных радикалов — и почти в пятьсот раз активнее лучших синтетических антиоксидантов, которые традиционно используют для защиты от радиации.

И, тем не менее, надо избегать передозировки мелатонина. Чрезмерный его прием может вызывать сонливость. Среди витаминов и микроэлементов, улучшающих память, можно назвать витамины Е, С и А, имеющие антиоксидантное действие, а также микроэлементы: селен, магний, фосфор и марганец.