Болезни, которые возникают от телевизора…

Свыше 90% жителей цивилизованных стран мира любят поваляться перед телевизором. За несколько десятков лет существования "коробки, которая разговаривает", люди так к ней привыкли, что не знают, куда себя деть, если она вдруг поломается. Многие включают телевизор сразу после пробуждения и засыпают под него.

Кто-то не представляет домашних дел без звукового фона, который дает телевизор. Потребители телевизионной продукции смотрят все: информационные передачи, развлекательные шоу, кинофильмы, телесериалы... Телевидение в силу зависимости называют "наркотиком". Однако сравнительно с последним оно является "оружием" более массового влияния. Нет ли в этом преувеличения?

Психологи и врачи утверждают, что истинных разрушительных масштабов телевидения мы еще не осознали. Но и того, что сегодня известно относительно влияния телевидения на человека, достаточно, чтобы понять его вред. Во-первых, оно отбирает у людей потребность искать "развлечений" для мозга, которые заложены от природы: читать книги, рисовать, конструировать, что-то изучать, ходить в театры, музеи и тому подобное. Зачем напрягаться, если можно включить телевизор и на тебя польется поток информации? Но дело еще в том, что это пассивное "употребление", которое не может удовлетворить физиологичные потребности "серого вещества". Ведь ему предлагаются уже готовые образы, формулы, шаблоны. Мозгу же нужно мыслить, анализировать. Лишь тогда он развивается. Пассивность вызывает то, что атрофирует, и деградацию мозговой ткани. И дело не только в том, что от этого страдает интеллект, общее развитие человека. Но и в том, что мозговые клетки начинают стареть и отмирать. Ведь при отсутствии нагрузок на организм, в значительно меньшем количестве поставляются питательные вещества и кислород. В результате этого у человека притупляется память, развивается склероз, а также развиваются болезни разных органов и систем, которые непосредственно связаны с головным мозгом.

Кроме того, во время просмотра телепередач человек находится в одной позе. Это вызывает атрофию мышц и суставов. Со временем мышцы становятся вялыми, а суставы костенеют. Развитие сердечно-сосудистых патологий, артрита, артроза, остеохондроза и других заболеваний значительно ускоряется, если все свое свободное время вы проводите перед телевизором. В свое время английские врачи начали кампанию, требуя, чтобы большинство телевизионных передач сопровождались телевизионной строкой внизу екрана, типа того, что пишут на пачке сигарет: "Минздрав предупреждает: опасно для здоровья".

Большинство людей скептически относятся к тому, что они подпадают под категорию зависимости. Но каждый может проверить это с помощью простого способа: попробуйте несколько дней удержаться от пересмотра любых телепередач (не включайте телевизор совсем). Если за этот период у вас появятся такие симптомы, как тревожность, дискомфорт, ощущение растерянности, пустоты, раздражительность и тому подобное, вы - настоящий "телеман". Попробуйте изменить свой режим дня и привычки, но на приятные для вас вещи. В частности, ежедневно прогуливайтесь на свежем воздухе, возобновите отношения с друзьями, уделяйте внимание общению с близкими, читайте книги, решайте кроссворды, займитесь любимым делом, а еще развитием своих детей и внуков, которые особенно нуждаются в регламентации времени пересмотра телепередач. Не живите чужой жизнью. У вас есть собственная.

Ольга Пащенко