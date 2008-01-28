В Центральном госпитале МВД обнаружили вирус синегнойной палочки

В Центральном госпитале МВД в Киеве были зафиксированы случаи заражения пациентов вирусом синегнойной палочки, сообщает "Коммерсант".

Обнаружили вирус 25 января.

Медперсонал отметил, что первым его носителем является генерал-полковник милиции в отставке Эдуард Фере, фигурирующий в двух резонансных расследованиях – убийстве Георгия Гонгадзе и смерти Вячеслава Чорновила – и находящийся в госпитале в бессознательном состоянии с 2003 года. В то же время руководство медучреждения утверждает, что ситуация "неопасна".

Также представитель медучреждения отметил, что "болезнь везде, где есть открытые раны, где есть хирургическое вмешательство, но никто не объявляет никакого карантина".

"Все продолжают делать операции и заражают ещё больше людей, - утверждал он. - Например, в урологии уже 11 человек".

Стало известно, что первый случай заражения был зарегистрирован лабораторным путём у больного, перенёсшего операцию за сутки до сдачи анализов. По словам сотрудника госпиталя, на сегодняшний день вирусом синегнойной палочки, который "может лечиться годами", уже заражены пациенты гинекологического, хирургического, травматологического и урологического отделений, а также больные, находящиеся в реанимации.

В то же время в СЭС Киева никаких сообщений о случаях заражения синегнойной палочкой не поступало.

Справка

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) является возбудителем заболевания мочевыводящих путей, характеризуется природной устойчивостью к большинству современных антимикробных препаратов. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, чаще всего через заражённые предметы обихода или руки медицинского персонала.

newsru.ua