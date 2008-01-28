Ежегодно алкоголь убивает свыше 2 млн. людей

Жертвами алкоголя ежегодно становятся 2,3 миллионов людей, констатировали участники 122-й сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Эксперты ВОЗ считают, что "вредное употребление алкоголя" подрывает здоровье населения и является одной из основных причин преждевременной смертности и инвалидности. Ежегодно от болезней и травм, связанных с пьянством, умирает около 2,3 миллионов людей", - сообщил Центр новостей ООН.

Делегаты сессии приняли резолюцию, призвав страны на международном уровне согласовывать стратегию, направленную на борьбу со злоупотреблением спиртными напитками.

Эксперты ВОЗ дали понять, что не выступают огульно против употребления алкоголя, напомнив о количестве и качестве выпитого.

"Специалисты отмечают, что определение "вредное употребление алкоголя" охватывает несколько аспектов: объем выпитого за определенный промежуток времени, частоту употребления и качество алкогольных напитков, в частности, наличие в нем токсичных веществ, таких как метанол", - идет речь в сообщении.

1+1