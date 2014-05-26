Украина и Бразилия будут сотрудничать в сфере фармакологии

23 мая. заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский принял посла Бразилии в Украине Антониу-Фернанду Круш-де-Мелу.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно внутриполитической ситуации в Украине, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Также были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы украинско-бразильских отношений. Была отмечена обоюдная заинтересованность в активизации работы над ключевыми двусторонними проектами, в частности, в космической и фармакологической областях.