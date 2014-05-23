Студенты НМУ просят на время выборов ректора отстранить Амосову от руководства

Активисты инициативной группы студентов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца попросили министра здравоохранения Украины Олега Мусия на время выборов ректора медвуза отстранить от руководства и.о. ректора Екатерину Амосову, которая также подала свою кандидатуру для участия в конкурсе.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, в ходе встречи с членами трудового коллектива и студентов столичного медицинского вуза министру передали меморандум о взаимопонимании относительно проведения честного и прозрачного конкурса на должность ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Мусий подчеркнул, что для обеспечения избрания достойного руководителя вуза, кандидаты должны иметь равные возможности и доступ к аудитории избирателей.

"Выборы ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца должны пройти честно и прозрачно. Именно конкуренция программ кандидатов, а не административный ресурс, должны стать основой предвыборной агитации и дебатов кандидатов", - подчеркнул он.