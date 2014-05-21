Как предотвратить летние пищевые отравления

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Киеве, это связано с высокой температурой атмосферного воздуха, выездами населения на отдых (неорганизованные площадки), на дачи, а также увеличение объемов использования в питании продуктов без термической обработки (овощи , фрукты, зелень). С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других заболеваний. Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции - когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

Причинами пищевых отравлений и инфекционных заболеваний, передаваемых с пищей, является нарушение технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены как производителями продовольственного сырья и продуктов питания, так и потребителями в быту. Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции является многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др.

В плохо промытых фруктах и овощах могут на поверхности находиться возбудители инфекционных заболеваний, особенно вирусных инфекций.

Медики-инфекционисты в жаркий период года рекомендуют прислушаться к таким рекомендациям:

Покупайте готовую еду в организациях торговли и общественного питания, которые должным образом организовали производство и реализацию продуктов питания.

Обращайте внимание на дату изготовления пищевого продукта, срок его годности и условия хранения и реализации.

Закупайте или готовьте салаты, изделия из рубленого мяса, холодец, кондитерские изделия с кремом в небольшом количестве, помня о том, что хранить их нужно при температуре от +2 С до +6 С и ограниченное время.

Подвергайте повторной термической обработке кулинарные блюда предыдущего дня.

Следуйте технологии приготовления блюд в домашних условиях, при этом выполняя следующее: тщательная обработка рук перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использование отдельных разделочных ножей для разделки сырых продуктов и готовых изделий; тщательно промывайте зелень, овощи и фрукты.

Размещайте в холодильнике продукты питания с условием товарного соседства: готовые блюда и полуфабрикаты высокой степени готовности - на верхних полках, сырье - на нижних полках.

Если вы чувствуете себя нездоровым (особенно при наличии расстройств стула, тошноте, боли в животе) - ни в коем случае не занимайтесь приготовлением еды для семьи и гостей.

Не используйте при выезде на отдых, при отправке детей на экскурсию или в длительную поездку - скоропортящиеся продукты питания.

В случае недомогания обязательно обращайтесь за медицинской помощью. Этим Вы ускорите лечения и не допустите заболевания всех членов семьи.