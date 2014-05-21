Число внутренних беженцев в Украине достигло 10 тыс - ООН

В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) отмечают рост числа внутренне перемещенных лиц в Украине.

Как сообщает Центр новостей ООН, перемещение людей началось еще до мартовского референдума в Крыму, и с тех пор поток вынужденных переселенцев неуклонно растет. По данным Управления, число внутренних беженцев уже достигло 10 тысяч. УВКБ вместе с местными властями и партнерами из числа НПО оказывает им помощь.

По данным УВКБ, большинство вынужденных переселенцев – этнические татары, но в последнее время растет число перемещенных украинцев, русских и смешанных семей. Почти треть из них – дети. Причем многим пришлось бежать дважды: сначала из Крыма - на восток страны, а потом оттуда - в западные и центральные регионы. Так, в центр Украины перебирается 45% внутренне перемещенных лиц, на запад – 26%. Вместе с тем, некоторые нашли пристанище в южных и восточных регионах. Число украинцев, ищущих убежища в других странах, – по-прежнему невелико.

«Переселенцы рассказывают нам, что покинули свои дома либо из-за прямых угроз, либо из боязни преследования и страха за собственную безопасность. Есть сообщения о том, что многие получали угрозы по телефону, в социальных сетях или находили угрожающие письменные заявления на своей территории», - сообщил на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКБ Адриан Эдвардс.

Он добавил, что люди опасаются преследований по этническому или религиозному признаку, а в случае журналистов, правозащитников и других представителей интеллигенции - из-за их деятельности или профессии.

Источник:http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=21670#.U3xaGEkezv8