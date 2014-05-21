КС рассмотрит представление о принудительной госпитализации в психбольницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, Уполномоченный ВР по правам человека обратилась в КС с ходатайством „признать, что положение части первой статьи 13 Закона Украины „О психиатрической помощи“ в части, которая предусматривает, что лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным, госпитализируется в психиатрическое заведение по просьбе или с согласия его опекуна, не отвечает положениям частей первой и второй статьи 29 Конституции Украины в той мере, в которой оно разрешает госпитализацию лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, в психиатрическое заведение по просьбе или с согласия его опекуна, без судебного решения, принятого по результатам проверки обоснованности и необходимости такой госпитализации в принудительном порядке“.

Свою позицию автор ходатайства обосновывает тем, что госпитализация недееспособного лица без его согласия в случае, когда лицо не может по состоянию здоровья дать такое согласие, в психиатрическое заведение, из которого лицо не может в любой момент выйти по собственному желанию, приравнивается, в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года, к лишению свободы, поскольку такое лицо держат в ограниченном пространстве на протяжении длительного времени в отсутствие его согласия. Согласно статье 29 Конституции Украины лишение свободы невозможно иначе как по мотивированному решению суда, поэтому помещение в психиатрическое заведение недееспособного лица без его согласия, но с согласия опекуна и решением врача-психиатра, как предусмотрено в статье 13 закона, противоречит указанной норме Конституции.

Начало рассмотрения дела – в 10 часов.

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