Медики еще раз подтвердили, что целебные свойства каштана помогут вылечить целый ряд заболеваний.

Кроме того, что каштан украшает своим цветом улицы и дворы, он еще и "фильтрует" воздух. Одно взрослое дерево способно очистить от выхлопных газов 20 тысяч кубометров воздуха, пишет lenta-ua.net.

Каштановую силу знатоки народной медицины начинают использовать уже ранней весной. К примеру, рекомендуется принимать отвар коры каштана при поносе, заболеваниях селезенки, бронхите, гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, а спиртовая настойка коры хорошо зарекомендовала себя при невралгии.

Отвар молодых листьев обладает не только болеутоляющим действием, но также используются при маточных кровотечениях.

Цвет каштана - красивые белые "свечи" - помогут страдающим ревматизмом и варикозным расширением вен. Кроме этого цветки каштанового дерева действуют как венотоник, используются как противовоспалительное средство.

Осенью наступает черед плодов. Блестящие коричневые шарики содержат эсцин - вещество, превосходящее по своему противовоспалительному и противоотечному действию бутадион. Медицинский препарат эскузан – водно-спиртовой экстракт плодов каштана - назначают при лечении варикозов.

Настойка цветов. Две соловые ложки сухих цветков залить 200 миллилитрами водки. Настаивать 10 дней в темном месте. Использовать как растирание при ревматизме и невралгии.