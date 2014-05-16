На сегодняшний день в Украине насчитывается 45 млн 378 тыс. жителей

Численность населения Украины в марте 2014 года сократилась на 17 тыс. человек и на 1 апреля составила 45 млн 378 тыс. жителей, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По сравнению с показателем на 1 апреля 2013 года население страны сократилось на 135,4 тыс. человек.

По данным Госстата, количество новорожденных на 1 апреля составило 120,4 тыс. человек, умерших – 179,5 тыс. человек.

В Украине по состоянию к 1 апреля в городах проживает 31,3 млн человек, а в селах - 14,1 млн человек.

Также, по данным Госстата, в январе-марте 2014 года из Украины эмигрировало почти 4 тыс. человек, а иммигрировало - 14,4 тыс.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.