Введение референтного ценообразования снизит цены на лекарства – Минздрав

Референтное ценообразование будет способствовать снижению цен на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Украины Наталия Лисневская сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, специалисты Минздрава разработали положение о референтном ценообразовании, которое позволит нивелировать злоупотребление должностных лиц при оценке ценовых предложений и сможет урегулировать предельные наценки в аптеках.

«Центральные органы власти уже в ближайшее время согласуют данный проект постановления и мы наконец получим референтное ценообразование, и цены на лекарства будут немного снижены», - отметила Лисневская.

Она отметила, что рост цены существенно повлиял на покупательную способность украинцев.

«После колоссальной девальвации гривни и введения 7% НДС цены на лекарства очень изменились. Мы проводим постоянные консультации с дистрибьюторами лекарственных средств и они готовы на введение референтного ценообразования. Готовы на определенные уступки, чтобы фармацевтический рынок Украины работал адекватно, чтобы цены на лекарства были адекватные», - сказала Лисневская.